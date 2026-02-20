Trump plantea dejar a Canadá fuera del TMEC

El Gobierno de Estados Unidos se plantea realizar cambios importantes en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) que podrían dejar fuera a Canadá y alterar el equilibrio actual en las relaciones comerciales entre los tres países de América del Norte.

El T-MEC, que fue promulgado por Trump durante su primer mandato en julio de 2020, tiene que ser revisado en julio de este año.

Funcionarios estadounidenses apuntan a que las condiciones de ese acuerdo podrían deshacerse y terminar convertidas en acuerdos bilaterales con cada uno de los países, según publica el diario The New York Times.

Las tensiones de Trump con los países vecinos han sido la norma desde el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca.

En concreto, la presión sobre Canadá ha sido constante desde enero de 2025, con un último capítulo este mes de febrero en el que Trump amenazó con bloquear la inauguración este año de un nuevo puente que conectará ambos países.

“No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, y esto es importante, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos”, dijo Trump en redes sociales el 9 de febrero.

Esta amenaza se interpretó como la primera medida de presión para la revisión en julio del acuerdo.

Algunos expertos lo interpretan tan solo como parte de la estrategia negociadora de Trump, como en el caso de los aranceles, en los que primero amenaza con medidas económicas y después rectifica.

Pero funcionarios canadienses señalaron al Times que el gobierno del primer ministro, Mark Carney, se prepara para todos los escenarios.

Trump cuestiona dichos de Obama

En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al expresidente Barack Obama de revelar información clasificada, después de que el exmandatario dijo que los extraterrestres “son reales” en una entrevista en un podcast.

“Dio información clasificada; se supone que él (Obama) no deba hacer eso”, dijo el presidente a reporteros a bordo del Air Force One en un viaje hacia el estado de Georgia.

Cuestionado sobre si los extraterrestres son reales, Trump insistió: “No sé si son reales. Lo que puedo decirte es que él dio información clasificada. No se supone que deba hacer eso. Cometió un gran error”.