Trump, presidente interino en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, posteó el lunes una foto suya con el cargo “presidente en funciones de Venezuela”.

En su cuenta en Truth Social, Trump puso una imagen parecida a la que aparece en las de WikiLeaks, con una foto y el cargo de presidente en funciones, vigente, señala, desde enero de 2026.

La imagen se publica en el contexto de la captura, la madrugada del sábado 3 de enero de Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses extrajeron para trasladar a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico en Nueva York.

Desde entonces, Trump ha asegurado que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y “bajo su control” en los años por venir.

Anular aranceles dejaría a EUA “jodido”

En otro tema, Trump afirmó el lunes que Estados Unidos estará en una situación crítica si la Corte Suprema dictamina que algunos de los aranceles impuestos por el mandatario son ilegales.

Trump, en una publicación en su plataforma Truth Social, dijo que se tendrían que reembolsar cientos de miles de millones de dólares si el máximo tribunal de justicia del país falla en contra de la principal política económica del gobierno.

“En otras palabras, si la Corte Suprema falla en contra de Estados Unidos en este asunto de seguridad nacional, ¡estamos jodidos!”, sentenció.

Así también, anunció el lunes que impondrá aranceles del 25 % a cualquier país que comercie con Irán, en momentos en que aumenta la presión sobre Teherán debido a la represión contra protestas antigubernamentales.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará aranceles del 25 % por cualquier negocio que realice con Estados Unidos. Esta orden es definitiva y concluyente”, dijo Trump en su red Truth Social.

Además, afirmó que el ejército estadounidense está evaluando “opciones muy concretas” para Irán.

Hoy martes, el presidente se reúne en la Casa Blanca con el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine. Trump afirmó que está evaluando una posible acción militar contra Irán.

A pesar de que el presidente Trump afirmó el domingo que “no habrá más petróleo ni dinero para Cuba”, la política actual de Estados Unidos es permitir que México siga suministrando petróleo a la isla, reportó CBS News, que citó como fuentes al secretario de Energía, Chris Wright, y otro funcionario estadounidense.

Cuba depende del petróleo para sobrevivir, y la captura de Nicolás Maduro, hace poco más de una semana, significó que Venezuela dejó de suministrárselo a la isla caribeña.

Donald Trump no pretende provocar el colapso del gobierno cubano, sino negociar con La Habana para que abandone su sistema comunista autoritario.