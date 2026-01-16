Trump presume freno a ejecución de manifestante

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió el jueves a través de una publicación en la red Truth social de haber logrado que Irán no ejecutara a un manifestante de las masivas protestas desatadas en el país debido a sus amenazas.

El mandatario se hizo eco de una noticia de la cadena Fox News que aseguraba que “el manifestante iraní ya no será condenado a muerte después de las advertencias del presidente Trump”.

El republicano compartió en su cuenta ese titular y agregó: “Estas son buenas noticias. ¡Con suerte, continuará!”.

Trump se refería a la suspensión de la ejecución de Erfan Soltani, un iraní de 26 años detenido en la ciudad de Fardis, al oeste de Teherán, durante las protestas antigubernamentales y que se ha convertido en símbolo de la revolución contra los ayatolás.

Según organizaciones de derechos humanos, la condena a muerte del joven iraní, que estaba prevista para el miércoles, habría sido pospuesta.

Sin embargo, el poder judicial iraní afirmó que Soltani se enfrentaba a cargos de “conspiración contra la seguridad nacional” y “actividades de propaganda contra el establishment”, que no son punibles con la pena de muerte, según informó la cadena estatal IRIB.