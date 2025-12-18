Trump promete boom económico en EE. UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, hizo la noche de este miércoles un repaso de sus logros en 11 meses de gobierno, prometió un “boom” económico en 2026 y anunció un bono del equivalente a casi 32 mil pesos para los militares.

En un mensaje a la nación transmitido en horario estelar, Trump aseguró que “heredé un desastre”, en alusión a la administración de Joe Biden. “Y lo estamos arreglando”.

“En pocos meses, hemos pasado de lo peor a lo mejor”, afirmó Trump desde la Casa Blanca, enumerando una serie de productos que, según él, eran más baratos en comparación con el año pasado. “Estoy bajando esos precios altos y los estoy bajando muy rápido”. Y en 2026, adelantó, habrá un “boom económico”.

Trump anunció una paga extraordinaria de mil 776 dólares (31 mil 983 pesos mexicanos) para las fuerzas armadas en honor del 250º aniversario de la Independencia, que Estados Unidos celebra el año que viene.

La paga será enviada antes de Navidad, declaró Trump en el discurso televisado de balance tras once meses de mandato.

“Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de un millón 550 mil miembros de las fuerzas armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, declaró el mandatario.

Acusó en particular a Biden por permitir lo que llamó una “Invasión” en la frontera sur y se vanaglorió de que hoy los cruces están en un nivel cero.

El discurso desde la Casa Blanca fue una oportunidad para que Trump trate de recuperar algo de impulso después de que las derrotas republicanas en las elecciones de este año plantearon dudas sobre la durabilidad de su coalición.

Destaca avances en la economía

Trump presentó algunos gráficos argumentar que la economía se encuentra en una trayectoria ascendente.

“He conseguido una inversión récord de 18 billones de dólares en Estados Unidos”, afirmó Trump, aunque expertos señalan que la cifra real es inferior en muchos billones de dólares. La propia Casa Blanca recoge una cifra de 9.6 billones de dólares en su página web.

Según Trump, el precio del pavo de Acción de Gracias cayó un 33 % en comparación con el coste del año pasado. Y el precio del huevo, dijo, ha bajado 82 % desde marzo. Sin embargo, según los datos del índice de precios al consumo, el precio de los huevos solo ha bajado un 43.9 %. Desde principios de este año, el precio de una docena de huevos ha subido más de un 10 %.

La inflación que había ido en descenso después de alcanzar su punto más alto en cuatro décadas durante el mandato de Biden en 2022, ha vuelto a acelerarse después de que Trump anunció una serie de aranceles en abril pasado.

El índice de precios al consumidor está aumentando a una tasa anual del 3 %, frente al 2.3 % de abril.