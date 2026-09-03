Trump propone rebautizar Ormuz con su nombre

El presidente Donald Trump propuso rebautizar el estratégico estrecho de Ormuz como “estrecho de Trump”, al asegurar que Estados Unidos controla actualmente la crucial vía marítima en medio de la renovada escalada militar con Irán.

Estrecho de Trump

“Ahora que lo tenemos bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por estrecho de Trump?”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“Como Estados Unidos, estaría más ‘caliente’ que nunca”, agregó Trump en el mensaje, que cerró con su habitual fórmula: “Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. Trump”.

La provocación llega después de que el mandatario asegurara reiteradamente que Washington tiene un control prácticamente total del estrecho, afirmación que Teherán rechaza.