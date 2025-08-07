Trump quiere reunirse con Putin y Zelensky

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que hay posibilidades de una reunión “muy pronto” con el líder ruso, Vladimir Putin, y con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelensky.

Trabajo por delante

“Tuvimos muy buenas conversaciones con el presidente Putin hoy (miércoles) y hay muchas posibilidades de que podamos cerrar la ronda, el final de ese camino. Hay muchas posibilidades de que haya una reunión muy pronto”, añadió en la Casa Blanca el presidente estadounidense.

Antes, el jefe de la diplomacia en EE. UU., Marco Rubio, afirmó el miércoles que aún había “mucho trabajo por delante” antes de una posible reunión entre Trump y Putin.

“Hoy fue un buen día, pero tenemos mucho trabajo por delante. Aún quedan muchos obstáculos por superar, y esperamos hacerlo en los próximos días, horas o incluso semanas”, declaró en el canal Fox Business, después de que Trump dijera estar dispuesto a reunirse con Putin, así como con el presidente ucraniano.

Según la cadena Fox News, Putin habría expresado su voluntad de verse con Trump durante el encuentro que mantuvo este miércoles en Moscú con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Posteriormente, Trump informó de sus planes de organizar el encuentro con Putin durante una llamada con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Encuentroz

El próximo viernes vence el ultimátum que Trump impuso al Kremlin para que decrete una tregua en los combates a Ucrania.

Tanto Estados Unidos como Rusia calificaron de satisfactorio el encuentro de este miércoles entre Putin y Witkoff, pero la Casa Blanca mantiene su intención de imponer sanciones secundarias al comercio con Rusia si no hay acuerdo el viernes.