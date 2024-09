Trump rechaza la invitación de debatir contra Kamala

Los candidatos presidenciales de Estados Unidos, DonaldTrump y kamala Harris. Cortesía

Kamala Harris, vicepresidenta y candidata demócrata a la Casa Blanca, aceptó una invitación de CNN para debatir contra Donald Trump, exmandatario y candidato republicano a la presidencia estadounidense.

“La vicepresidenta Harris está lista para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump”, dijo la directora de campaña, Jen O’Malley Dillon, en un comunicado, donde agregó que Trump no debería tener problemas en aceptar este debate.

Más tarde, Trump rechazó la propuesta diciendo que era demasiado tarde para hacerlo.

“El problema con otro debate es que es demasiado tarde, la votación ya ha comenzado”, dijo el republicano en un mitin en Carolina del Norte, mientras la votación anticipada ya está en marcha en tres estados.

En el primer debate, en la cadena ABC, Harris logró sacar de quicio a su oponente sobre algunos temas sensibles: la asistencia a sus mítines, la relación con sus antiguos aliados políticos y su reputación internacional, entre otros.

Esto no impidió que Trump afirmara que él ganó el debate y atacara la imparcialidad de los dos periodistas de la ABC que moderaron en encuentro.

A 45 días de las elecciones, el resultado sigue más indefinido que nunca, con Trump y Harris codo con codo en varios de los siete estados clave donde probablemente todo se decida.

El republicano, de 78 años, estuvo este sábado en un acto de campaña en uno de ellos: Carolina del Norte. El expresidente ganó este estado del sureste del país en su duelo con Biden en 2020.

Kamala Harris debatió mejor que Trump

En el primer encuentro entre ambos aspirantes a la Casa Blanca, la vicepresidenta debatió mejor que el exmandatario, pero la carrera presidencial sigue empatada, según una encuesta publicada el jueves pasado.

Harris impresionó a los votantes en su debate con Trump, según una nueva serie de sondeos encargados conjuntamente por The New York Times, The Philadelphia Inquirer y Siena College, a pesar de que aún no ha logrado obtener una ventaja decisiva en la campaña presidencial.