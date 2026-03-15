Trump rechaza un alto al fuego con Irán

El presidente Donald Trump dijo este sábado que no está preparado para llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, a pesar de la disposición del país a hacerlo, “porque los términos aún no son lo suficientemente buenos”.

En entrevista con NBC News, el mandatario también declaró que está trabajando con otros países en un plan para asegurar el estrecho de Ormuz en medio del aumento de los precios mundiales del petróleo, y desestimó las preocupaciones de los estadounidenses sobre el aumento de los precios de la gasolina desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su operación militar conjunta hace dos semanas.

Dijo estar “sorprendido” de que Irán decidiera atacar a otros países de Medio Oriente en respuesta a la operación estadounidense-israelí. También criticó duramente al presidente ucraniano Volodimir Zelensky, afirmando que era “mucho más difícil llegar a un acuerdo” con él que con el presidente ruso Vladimir Putin en lo que respecta a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

Comunicado

Cuando se le preguntó cuáles serían los términos de un posible acuerdo para poner fin a la guerra, el presidente respondió: “No quiero decírselo”. Pero sí reconoció que un compromiso por parte de Irán de abandonar por completo cualquier ambición nuclear formaría parte del acuerdo

Por otras parte, la embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes.

“Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica”, alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva.

Asegura también que “han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak”, por lo que “los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados”.