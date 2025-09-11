Trump reporta muerte de Charlie Kirk

El influencer conservador Charlie Kirk, baleado el miércoles en una universidad en Utah, murió, informó el presidente estadounidense Donald Trump.

“El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de Estados Unidos de América mejor que Charlie. Era querido y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo transmitimos nuestro más sentido pésame a su preciosa esposa Erika y a su familia. ¡Charlie, te queremos!”, posteó Trump en su red, Truth Social.

Sospechoso del asesinato es puesto en custodia

La persona sospechosa del tiroteo letal de Charlie Kirk está detenida, según director del FBI.

“El sujeto del terrible tiroteo que cobró la vida de Charlie Kirk se encuentra bajo custodia. Gracias a las autoridades locales y estatales de Utah por su colaboración con el FBI”, dijo Kash Patel. El director del FBI también prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que “en este momento no hay información que nos lleve a creer que hay una segunda persona involucrada”. Los investigadores están “buscando activamente” personas que puedan tener más información sobre el tiroteo, dijo Cox.

Quién es Charlie Kirk, amigo de Trump

Para algunos, es un provocador; para otros, un fanático del presidente Donald Trump. Sea lo uno o lo otro, o ambos, Charlie Kirk, herido de bala ayer miércoles mientras daba un discurso en una universidad en Utah, se ha convertido en uno de los influencers conservadores más influyentes de Estados Unidos.

De 31 años, Kirk es el fundador, junto con William T. Montgomery, de la organización Turning Point USA (2012), que hoy dirige y que se encarga de llevar la visión de los estadounidenses conservadores a todos los campus universitarios de Estados Unidos.

Kirk tiene una gran presencia en medios, redes sociales y podcasts y sus eventos atraen multitudes. Por ello, se convirtió en un activo clave para Trump y su movimiento Make America Great Again (MAGA) durante la campaña presidencial 2024.

Este influencer, nacido en Arlington Heights, Illinois, en octubre de 1993, no sólo fue una voz frecuente en los mítines de Trump, sino que Turning Point invirtió dinero y envió a su gente a los estados indecisos, a fin de inclinar el voto a favor del hoy mandatario.