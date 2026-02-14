Trump responde sobre posibles ataques a cárteles

El presidente estadounidense fue cuestionado sobre si los cárteles podrían estar involucrados en la desaparición de Nancy Guthrie y respondió que “no se preocupan por eso” ante posibles ataques contra los cárteles en México, Colombia y Venezuela.

El mandatario respondió antes de partir para una base militar en Carolina del Norte, donde más tarde se reunió con miembros de las fuerzas especiales estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro.

Mientras hablaba con los periodistas en la Casa Blanca, el mandatario también fue cuestionado si los cárteles o posiblemente otro “Estado-nación” podrían estar involucrados en la desaparición de Nancy Guthrie, mamá de la presentadora de la NBC Savannah Guthrie.

“Aún no se puede decir eso”, dijo Trump a las afueras de la Casa Blanca, respondiendo a una pregunta de Jacqui Heinrich, de Fox News. “Es un poco pronto”.

“Pero se trata de alguien que o bien sabía muy bien lo que hacía, o bien era un completo aficionado. En cualquier caso, no es una buena situación”, añadió Trump.

Investiga agentes de ICE

Por otra parte, las autoridades federales abrieron una investigación penal sobre si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre un tiroteo en Minneapolis el mes pasado, mientras se retiraban todos los cargos contra dos hombres venezolanos.

El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, informó que su agencia había abierto una investigación conjunta con el Departamento de Justicia después de que videos revelaran que “el testimonio bajo juramento proporcionado por dos agentes por separado parece haber ofrecido declaraciones falsas” sobre los disparos contra uno de los hombres venezolanos.

Fiscales federales en Minneapolis retiraron los cargos contra los hombres venezolanos acusados de agredir a agentes de ICE.