Trump revela sus “planes de guerra” en Yemen

La administración del presidente Donald Trump compartió por error sus planes de ataques en Yemen a la revista The Atlantic, en lo que representa una preocupante violación a la seguridad nacional estadounidense.

El redactor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, reveló que se le incluyó, sin él solicitarlo, en una cadena de mensajes de altos cargos en la plataforma de mensajería Signal, incluyendo el vicepresidente JD Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, en el que hablaban de que se emprenderían ataques contra el grupo terrorista hutíes en Yemen a principios de este mes.

“El mundo se enteró poco antes de las dos de la tarde, hora del este, del 15 de marzo de que Estados Unidos estaba bombardeando objetivos hutíes en todo Yemen”, señaló Goldberg en un artículo titulado “La Administración Trump me envió accidentalmente un mensaje con sus planes de guerra”.

Sin embargo, añadió, se enteró “dos horas antes de que estallaran las primeras bombas que el ataque podría estar a punto de producirse. La razón por la que lo sabía es que Pete Hegseth, el secretario de Defensa, me había enviado un mensaje de texto con el plan de guerra a las 11:44 a.m. El plan incluía información precisa sobre los paquetes de armas, los objetivos y el calendario”.

El gobierno del presidente Trump afirmó haber “eliminado” en esos bombardeos a múltiples líderes de los hutíes, un grupo respaldado por Irán y que ha lanzado ataques contra buques que cruzan el Mar Rojo en solidaridad con los palestinos en Gaza.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, confirmó a The New York Post que el chat de Signal que incluía a Goldberg “parece ser una cadena de mensajes auténtica, y estamos revisando cómo se añadió un número inadvertido a la cadena”.

Llueven burlas y críticas al gobierno tras chat de guerra

La exsecretaria estadounidense, Hillary Clinton, posteó en X: “Tienen que estar bromeando”, y compartió la publicación del periodista Jeffrey Goldberg.

En su momento, Clinton fue ampliamente criticada por el entonces candidato Donald Trump por usar un servidor de correo electrónico privado cuando se desempeñaba como secretaria de Estado durante la primera presidencia de Obama. Pero ahora, las críticas le reviran al mandatario.

El senador Rubén Gallego escribió: “Si yo hubiera manejado información clasificada y sensible de esta manera cuando estaba en los Marines, oh por Dios”. También publicó: “Hora de aficionados. Estos son los genios que también están vendiendo Ucrania y destruyendo nuestras alianzas en todo el mundo. No me extraña que Putin los avergüence en la mesa de negociaciones”.

La demócrata Katherine Clark escribió en X: “Este es un nivel demencial de incompetencia que pone en peligro a las familias de ustedes y a nuestra seguridad nacional. Deberían rodar cabezas”.

El presidente Donald Trump dijo no estar al tanto de esta aparente falla de seguridad. “No sé nada al respecto. No soy un gran fan de The Atlantic, para mí es una revista que va a desaparecer. Creo que no es una gran revista, es la primera vez que me hablas de ella”.