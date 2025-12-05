Trump, Sheinbaum y Carney se verán en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se verán el viernes en Washington durante el sorteo del Mundial 2026, en una primera toma de contacto previa a la revisión del T-MEC, cuyo futuro es incierto debido a los cuestionamientos del mandatario republicano.

La Oficina del primer ministro de Canadá también confirmó que Carney sostendrá encuentros con Trump y Sheinbaum, mientras que la Casa Blanca todavía no se ha pronunciado al respecto.

Los tres líderes de América del Norte coincidirán por primera vez en un mismo espacio, el Centro Kennedy de Washington, donde se celebrará el sorteo del Mundial de Futbol 2026, del que los tres países son anfitriones.

Las reuniones, que se prevén breves, ocurrirán después de que el miércoles Trump indicara que posiblemente dejará expirar el T-MEC, tratado de libre comercio con México y Canadá, y que buscará un nuevo acuerdo comercial con sus vecinos.

Será el primer cara a cara entre Trump y Sheinbaum. Ambos tenían previsto verse en la Cumbre del G7 en Canadá en junio pasado, pero el encuentro no se produjo debido a que el estadounidense regresó un día antes a Washington para centrarse en la crisis con Irán.

Estados Unidos mantiene en pausa los aranceles del 30 % anunciados contra México en represalia por el tráfico de fentanilo.

Por su parte, Carney intentará reconducir las relaciones bilaterales después de que Trump suspendiera en octubre las negociaciones comerciales, en represalia por la emisión en televisión de un anuncio canadiense contra los aranceles estadounidenses.