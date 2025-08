Trump sube aranceles a más de 60 países

El mandatario Donald Trump firmó el decreto que sube los aranceles a productos de decenas de países del mundo. Recordó que “declaré una emergencia nacional con respecto a dicha amenaza y, para hacerle frente, impuse aranceles ad valorem adicionales que consideré necesarios y apropiados”.

Recordó que “algunos socios comerciales han acordado, o están a punto de acordar, compromisos comerciales y de seguridad significativos con Estados Unidos, lo que demuestra su sincera intención de remediar permanentemente las barreras comerciales que han contribuido a la emergencia nacional”.

El mandatario detalló que “otros socios comerciales, a pesar de haber negociado, han ofrecido condiciones que, en mi opinión, no abordan suficientemente los desequilibrios en nuestra relación comercial o no se han alineado lo suficiente con Estados Unidos en materia económica y de seguridad nacional. También hay algunos socios comerciales que no han negociado con Estados Unidos ni han tomado las medidas necesarias para alinearse lo suficiente con este país en materia económica y de seguridad nacional”.

En una lista de más de 60 países, el mandatario fija los aranceles para naciones del mundo, por ejemplo, a Taiwán le impondrá 20 %, a Bolivia 15 %, a Afganistán 15 %, a Colombia 20 %, a Ecuador, Costa Rica, Trinidad y Tobago, 15 %, entre otros.

Aumenta a 35 % aranceles a Canadá

Así también, aumentó a 35 % los aranceles a Canadá. En una hoja informativa, añadió que “Canadá no ha cooperado para frenar el flujo constante de fentanilo y otras drogas ilícitas, y ha tomado represalias contra Estados Unidos por las acciones del presidente para abordar esta amenaza inusual y extraordinaria para ese país”.

Mencionó que “los bienes que califican para un tratamiento arancelario preferencial bajo el Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) continúan sin estar sujetos a los aranceles”.

Agregó que “las mercancías transbordadas para evadir el arancel del 35 % estarán sujetas, en cambio, a un arancel de transbordo del 40 %”.

EE. UU. y México trabajarán de forma conjunta

Por otra parte, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que México ahora comprende que cualquier acuerdo con su país “debe abordar la doble crisis del fentanilo y la inmigración ilegal, además de abordar el enorme déficit comercial”.

Así lo indicó en su cuenta de X, donde destacó que la llamada telefónica de este jueves entre el presidente Donald Trump y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que acordaron aplazar la imposición de aranceles, fue muy positiva y constructiva.

Lutnick aseguró que durante los próximo 90 días ambos países trabajarán de forma conjunta para llegar a un acuerdo comercial que pueda resolver todos los problemas de seguridad y migración.