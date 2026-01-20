Trump vincula su postura al Premio Nobel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su postura agresiva sobre Groenlandia con la decisión del año pasado de no otorgarle el Premio Nobel de la Paz, diciendo al primer ministro de Noruega que ya no sentía “una obligación de pensar puramente en la paz”, dijeron el lunes dos funcionarios europeos.

El mensaje, reportado por primera vez por PBS News, está dirigido al primer ministro, Jonas Gahr Støre, y señala: “Teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será algo predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos de América”.

Concluía con: “El mundo no está seguro a menos que tengamos control completo y total de Groenlandia”.

Cabe señalar que es el Comité noruego del Nobel, no el gobierno noruego y menos el danés, el que determina al ganador del galardón.

El mensaje parece intensificar el enfrentamiento entre Washington y sus aliados más cercanos por sus amenazas de tomar el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Para presionar a los países europeos que han respaldado a Dinamarca y Groenlandia, Trump anunció el sábado un arancel del 10 % a partir de febrero.