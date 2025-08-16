Trump y Putin se reúnen en Alaska

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, iniciaron conversaciones cara a cara en Alaska para una cumbre de alto riesgo que podría determinar la trayectoria de la guerra en Ucrania y el destino de la seguridad europea.

Los aliados de Trump han presentado al presidente estadounidense como un negociador de peso pesado capaz de encontrar la manera de poner fin a la masacre, algo que solía jactarse de poder hacer rápidamente. Trump ha amenazado con "consecuencias muy graves" si Putin no accede a detener la guerra después de la cumbre.

Para Putin una cumbre con Trump ofrece una oportunidad largamente buscada para tratar de negociar un acuerdo que cimente las ganancias territoriales de Rusia, bloquee el intento de Kiev de unirse a la alianza militar de la OTAN y, eventualmente, lleve a Ucrania nuevamente a la órbita de Moscú.

Existen riesgos significativos para Trump: al traer a Putin a territorio estadounidense, el presidente le otorga al líder ruso la validación que desea tras su ostracismo tras la invasión de Ucrania hace tres años y medio. Cualquier éxito está lejos de estar asegurado, especialmente porque Rusia y Ucrania mantienen distancias considerables en sus demandas de paz.

Trump y Putin iniciaron la cumbre en Alaska con un cálido apretón de manos, saludándose como viejos amigos.

Después de descender del avión oficial Air Force One, Trump aplaudió mientras Putin se acercaba por una alfombra roja. Se estrecharon las manos durante un periodo prolongado, ambos sonriendo, y Putin finalmente sonrió y señaló hacia el cielo, donde aviones B-2 y F-22 —aviones militares diseñados para oponerse a Rusia durante la Guerra Fría— sobrevolaban la zona para conmemorar el momento en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

Los reporteros cercanos gritaron: "Presidente Putin, ¿dejará de matar civiles?", y el mandatario ruso se llevó la mano a la oreja pero no respondió. Trump y Putin luego subieron a la limusina presidencial de Estados Unidos, "La Bestia", con Putin sonriendo ampliamente mientras el vehículo pasaba frente a las cámaras.

Más tarde, Putin hizo expresiones confusas ante un coro de preguntas gritadas por los periodistas.