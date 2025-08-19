Trump ya “organiza” encuentro entre Putin y Zelensky

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que ha comenzado a “organizar” una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodimir Zelensky, tras celebrar este lunes un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania. Sin embargo, el Kremlin señaló que lo que se abordó fue “elevar” el nivel de representación en los diálogos.

“Al concluir las reuniones, llamé al presidente Putin y comencé a organizar una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelensky”, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social en el que añadió que tras esa cumbre bilateral se celebraría una a tres bandas que también lo incluiría a él.

“Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estaríamos los dos presidentes y yo mismo”, escribió.

“Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos. Todos estamos muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania”, detalló sobre el encuentro el magnate neoyorquino.

Kremlin aclara puntos sobre posible reunión

Yuri Ushakov, asesor presidencial del presidente ruso para política internacional, confirmó la llamada entre Trump y Putin, pero dijo que “en particular, se discutió la idea de que se podría estudiar la posibilidad de elevar el nivel de representación de las partes ucraniana y rusa, es decir, de aquellos representantes que participan en las conversaciones directas”.

Ushakov, quien precisó que la conversación se prolongó durante 40 minutos, no mencionó una futura cumbre entre el líder ruso y Zelensky.

Al inicio del encuentro multilateral Trump insistió a su vez en que era necesario debatir el “intercambio de territorios”, una propuesta lanzada por Vladímir Putin durante su encuentro de la semana pasada en Alaska y que implicaría que Ucrania tendría que ceder a Rusia la soberanía de regiones como Donetsk y Lugansk.

Sin embargo, Kiev ha dicho que considera intolerable este posible intercambio y que técnicamente resulta además inconstitucional de acuerdo a la carta magna ucraniana.