Tumban spot de MC por difundir hechos falsos

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar un promocional de Movimiento Ciudadano (MC) denominado “Morena, el partido más caro del mundo” por posible calumnia, después de que se acusara al movimiento guinda de recibir un financiamiento de 13 millones de pesos diarios y “no regresar un solo peso” de estos recursos.

En un comunicado, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE detalló que Morena solicitó como medida cautelar detener la difusión de este spot, al considerar que contiene expresiones en donde se “formulan imputaciones de hechos falsos”.

El órgano electoral resolvió a favor del partido oficialista y consideró que el promocional de Movimiento Ciudadano “distorsiona el debate público” y “genera una afectación directa en la reputación institucional”.

En el promocional de MC una mujer contrasta que aunque Morena habla de austeridad republicana, “es el partido más caro del mundo”.

Según la protagonista del spot, de enero de 2024 hasta junio de 2025 el Movimiento de Regeneración Nacional recibió más de 8 mil millones de pesos de financiamiento público, lo que representa una cifra de 13 millones de pesos diarios.

De acuerdo con el INE, al existir un acuerdo del Consejo General, el partido denunciado no puede argumentar el “desconocimiento de la información”.