Tunden a Adán por bajo pago de impuestos

En las últimas semanas, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, volvió a dar de qué hablar en redes sociales, luego de que se diera a conocer que en los últimos años recibió millones de pesos que no se incluyeron en su declaración patrimonial de años anteriores.

De acuerdo con la Unidad de Investigación de N+ Focus, el exsecretario de Gobernación en la administración de López Obrador recibió 79 millones de pesos de empresas privadas beneficiados con recursos públicos, y al menos una de ellas señalada por el SAT como “empresa fantasma”.

Según con documentos oficiales, dichos recursos, recibidos bajo el concepto de “servicios profesionales”, fueron omitidos de sus declaraciones patrimoniales en el 2023 y 2024. Este señalamiento fue negado por López Hernández, argumentando que se trataba de un “ataque de la derecha conservadora”.

Aunado a ello, el comunicador Chumel Torres lanzó un comentario irónico en contra del exgobernador de Tabasco a través de una publicación en redes sociales, en la que resalta la falta de justicia fiscal y el “trato privilegiado” al senador. El post ya cuenta con 71 mil visualizaciones y más de 2 mil reacciones.

“Este wey es tan intocable que si te lo acercas al oído suena Fuerte No Soy”, escribió en la plataforma de X, haciendo referencia a la canción “Fuerte no soy” del grupo Intocable.

Por su parte, el comediante Adrián Marcelo respondió a la publicación de Torres. “En qué cabeza cabe que este señor facturó 79 millones de pesos. ¡En un año!”, escribió sorprendido por la situación.

Ante el asombro del tuit, Chumel Torres finalizó su intervención con un comentario con tono sarcástico que provocó las risas de los internautas. “El señor es un trabajador incansable y un ahorrador cauto. Tu resentimiento se nota demasiado”, escribió.