Turismo en México alcanza cifras récord

Durante los primeros seis meses de 2026, México recibió 51.1 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un crecimiento de 7.7 por ciento frente al mismo periodo del año pasado y marca un máximo histórico.

El dato fue presentado durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien destacó el comportamiento positivo del turismo y reiteró la meta de colocar a México entre los cinco destinos más visitados del mundo.

La mandataria aprovechó para hacer una invitación directa a los visitantes extranjeros para conocer el país, sus playas, ciudades y diversidad cultural.

“Vengan a México, país maravilloso, extraordinario. Somos el país más amigable del mundo”, expresó.

Cifras turísticas

De acuerdo con las cifras presentadas por la Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, el crecimiento no solamente se reflejó en el número de visitantes. Entre enero y junio llegaron 24.5 millones de turistas internacionales, 4.6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, mientras que la derrama económica alcanzó 18 mil 781 millones de dólares.

Otro de los indicadores que registró un comportamiento histórico fue el turismo de cruceros. En el primer semestre arribaron 6.6 millones de cruceristas, un aumento de 15.2 por ciento anual, quienes dejaron un gasto de 575 millones de dólares, 18.7 por ciento más que el año anterior.

El movimiento turístico también se reflejó en los aeropuertos del país, donde se contabilizaron 93.9 millones de pasajeros nacionales e internacionales.

Entre los mercados que más incrementaron su presencia destacan Colombia, con un crecimiento de 31.5 por ciento; Brasil, 19.3 por ciento; Japón, 17.1 por ciento; Canadá, 7.6 por ciento, y Suiza, 6 por ciento.

Buen comportamiento de sector se extendió a junio

Tan solo durante el mes de junio se contabilizaron 8.2 millones de viajeros internacionales, 2.1 por ciento más que en junio de 2025, en este periodo se realizó el Mundial de Futbol que tuvo como sedes Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

También llegaron 4.1 millones de turistas internacionales, mientras que la actividad turística generó una derrama de 2 mil 913 millones de dólares.

Los cruceros volvieron a destacar: 843 mil 417 pasajeros llegaron al país por esta vía y realizaron un gasto de 73.4 millones de dólares, 30 por ciento más que en junio del año pasado.

En cuanto al turismo nacional, 53.6 millones de mexicanos viajaron y se hospedaron en hoteles, lo que significa 733 mil turistas más que en 2025.

El Tren Maya también incrementó su movimiento internacional, con 56 mil 763 pasajeros extranjeros, cifra 35.7 por ciento superior a la registrada un año antes.

Busca conquistar más mercados

Como parte de la estrategia para mantener este crecimiento, México reforzará su presencia en los principales escaparates turísticos internacionales.

La Secretaría de Turismo anunció la participación del país en ferias de ciudades como París, Tokio, Buenos Aires, Rimini, Las Vegas, Londres y Barcelona.

Petición de derecho de réplica del PAN

Por otra parte, la presidenta respondió al PAN por pedir derecho de réplica en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional y después de que anunció un paquete de reformas para frenar el acoso a los medios y periodistas con el fin de frenar la censura.

“Que den su conferencia de prensa”, expresó Sheinbaum Pardo.

Mencionó que los panistas tienen acceso a los medios de comunicación y a las redes sociales, además que como son servidores públicos, podrían usar recursos para organizar sus propias conferencias.

“Ellos tienen acceso a las redes, tiene acceso cualquier ciudadano y a los medios de comunicación, pues pueden convocarlos a través de sus fracciones”, respondió.