Turismo registra inversión privada por mil 965 millones de dólares

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México alcanzó una inversión privada turística de mil 965 millones de dólares (mdd), cifra que representa 6.3 % de la inversión privada a nivel nacional.

La funcionaria destacó que el gobierno federal trabaja en una guía de inversión turística elaborada en conjunto con ONU Turismo y distintas dependencias, así como en un decálogo para promover proyectos sustentables.

Rodríguez Zamora señaló que la estrategia busca que la inversión turística no solo genere actividad económica, sino que también tenga un impacto en las comunidades donde se desarrollan los proyectos.

La secretaria explicó que el decálogo, trabajado con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establece criterios para que las inversiones sean sustentables y puedan mantenerse en el largo plazo.

En su informe, también reportó que entre enero y julio, México recibió 59.7 millones de visitantes internacionales, 7 % más respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la llegada de turistas internacionales alcanzó 28.9 millones, un incremento de 4.5 %.