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Turistas reciben primavera en Teotihuacán

Marzo 22 del 2026

“Por fin se me hizo”, declaró Yadira Ortiz, quien viajó desde Oaxaca para visitar las pirámides de Teotihuacán con el objetivo de recargarse de energía y vivir la experiencia de conocer la zona arqueológica.

Por su parte, Alejandro Javier, de nacionalidad cubana y que desde hace un año vive en Tlaxcala, contó que salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana para llegar a la zona arqueológica con su esposa.

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Antes de entrar hizo fila por espacio de 40 minutos para poder comprar sus boletos e ingresar y disfrutar de la actividad turística, de la cual supo a través de conocidos que le contaron sobre las pirámides y la posibilidad de tomar energía.

A la zona arqueológica de Teotihuacán llegaron este sábado 21 de marzo cientos de turistas nacionales e internacionales en busca de cargarse de energía, tomándose fotografías en las pirámides del Sol y de la Luna, además de alzar sus brazos y levantar el rostro.

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