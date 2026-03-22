Turistas reciben primavera en Teotihuacán

“Por fin se me hizo”, declaró Yadira Ortiz, quien viajó desde Oaxaca para visitar las pirámides de Teotihuacán con el objetivo de recargarse de energía y vivir la experiencia de conocer la zona arqueológica.

Por su parte, Alejandro Javier, de nacionalidad cubana y que desde hace un año vive en Tlaxcala, contó que salió de su casa alrededor de las 9 de la mañana para llegar a la zona arqueológica con su esposa.

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Antes de entrar hizo fila por espacio de 40 minutos para poder comprar sus boletos e ingresar y disfrutar de la actividad turística, de la cual supo a través de conocidos que le contaron sobre las pirámides y la posibilidad de tomar energía.

A la zona arqueológica de Teotihuacán llegaron este sábado 21 de marzo cientos de turistas nacionales e internacionales en busca de cargarse de energía, tomándose fotografías en las pirámides del Sol y de la Luna, además de alzar sus brazos y levantar el rostro.