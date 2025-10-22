Turna Senado a comisiones Paquete Económico 2026

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, informó al pleno el turno a comisiones de las minutas del Paquete Económico 2026, que incluye los proyectos de decreto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, y reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Durante la sesión de este martes, expuso que los cuatro proyectos de decreto, enviados al Senado por la Cámara de Diputados, se remitieron para su análisis a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López, comentó en entrevista que será la próxima semana cuando se desahoguen en el Pleno del Senado las minutas relativas al Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026.

Precisó que será el miércoles cuando se debatan y, en su caso, se apruebe la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, y las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Además, comentó que el miércoles por la tarde se prevé que la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reúna con funcionarios de la secretaría federal del ramo, con el objetivo de analizar a detalle las minutas enviadas por la Cámara de Diputados a este Senado.