Turnan a Comisiones Plan B de Claudia Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, turnó a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos la iniciativa de reforma constitucional conocida como el Plan B en materia de austeridad y revocación de mandato.

Al iniciar la sesión ordinaria ordenó el turno de la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria, la cual incluye una reforma al artículo 115 constitucional. Su objetivo declarado es hacer más ligera la estructura municipal y poner un candado contra el nepotismo en ese nivel de gobierno.

Se propone reducir a solo 15 los regidores en los más de dos mil 500 municipios del país.

Buscan “candados” para que presidenta no llame al voto

La iniciativa del llamado Plan B y que incluye la revocación de mandato en junio del 2027 o 2028, será revisada para que la titular del Ejecutivo no pueda hacer llamados al voto, aseguró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Óscar Cantón Zetina.

Entre los ajustes al interior de las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, de acuerdo con el senador por Morena, está impedir cualquier interpretación que permita a la titular del Ejecutivo convocar al voto en la revocación de mandato y redefinir los límites en el número de regidores para evitar excesos en los ayuntamientos.

Apoya el PT

La vicecoordinadora del Partido del trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, refrendó el apoyo a la reforma constitucional de Sheinbaum, conocida como Plan B, que incluye el tema de la revocación de mandato, pese a las críticas de dirigentes petista como Benjamín Robles que se oponen a este tema.