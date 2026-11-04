Tuvo Müller trato especial para tramitar nacionalidad

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, recibió un trato preferente durante la tramitación de su solicitud de nacionalidad española.

De acuerdo con The Objective, periódico que tuvo acceso al expediente de la escritora, el documento fue presentado el 30 de abril de 2025 ante el Consulado General de España en México al cual se le incorporó una nota adhesiva escrita en manuscrito, evidencia de las dificultades para conseguir uno de los documentos exigidos a la solicitante.

La nota señala lo siguiente: “Esposa López Obrador. Presenta acta extracto del papá –línea española, pero no quiere traer copia fiel del libro”, lo que demuestra que Gutiérrez Müller no quiso entregar la copia fiel del libro registral que le fue pedida.

Antes esta negativa, fueron los propios funcionarios consulares quienes hicieron las gestiones necesarias ante otras instituciones para conseguir la documentación; una vez realizado este trámite, plasmaron el sello de “Documentación completa” ese mismo día, lo que ayudó a culminar el proceso.

¿Por qué solicitó la nacionalidad española?

La investigadora mexicana solicitó la nacionalidad porque su abuelo, Agustín Gutiérrez Arias, nació el 7 de agosto de 1907 en Rodiezmo, en la provincia de León. Su padre, Juan José Gutiérrez Canet, que nació en 1940 en México, optó por la nacionalidad española el 6 de mayo de 2003.

Esto permitió que más de 20 años después, Gutiérrez Müller iniciara su propio procedimiento, con respaldo de la Ley 20/2022, conocida popularmente como ‘ley de nietos’.