TV Azteca, a concurso mercantil voluntario

TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, anunció que iniciará una reorganización financiera, corporativa y operativa mediante un proceso de concurso mercantil voluntario, cuya solicitud se presentará en los próximos días.

Grupo Salinas indicó que esa herramienta legal “le permitirá preservar su valor y asegurar su continuidad operativa”. El anuncio llega después del millonario pago de impuestos que hizo el grupo al SAT.

El director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez, explicó que el concurso mercantil “permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa”.

Añadió que esta medida “demuestra una decisión responsable por parte de la empresa”.

La reorganización a través del concurso mercantil voluntario fue aprobada en su Asamblea Extraordinaria de Accionistas, celebrada el jueves.

La televisora argumentó que la decisión responde a un entorno complejo para la industria de medios, marcado por la transformación del mercado publicitario, la creciente competencia digital y mayores costos operativos, además de las presiones financieras.