Uacam rechaza injerencia, pide liberación de rector

La detención de José Alberto Abud Flores, rector de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC), provocó un pronunciamiento inmediato de la comunidad universitaria y de organismos nacionales de educación superior.

Como se informó, el rector fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche junto con dos personas más.

Los tres fueron trasladados ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en su modalidad de transporte, quedando su situación jurídica sujeta a las investigaciones correspondientes.

Tras los hechos, las consejeras y consejeros universitarios de la Uacam publicaron un comunicado público en el que expresaron su enérgico rechazo a la detención del rector, calificándola como un acto “profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al Estado de Derecho”.

Denunciaron intentos de injerencia externa en la vida interna de la universidad, al señalar que personas ajenas a la institución habrían intentado convocar sesiones para destituir al titular de la Rectoría, lo que consideraron una intromisión inadmisible.

La comunidad universitaria exigió el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche y la liberación del rector, en pleno respeto a sus derechos humanos y al debido proceso.

En tanto, el Consejo Universitario nombró a Fanny Guillermo Maldonado, como nueva rectora de la UAC.

A nivel nacional, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) también fijó postura sobre el caso.