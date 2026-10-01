Ubica DEA a Mayito Flaco en la CDMX

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) difundió el miércoles una ficha de búsqueda actualizada de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito flaco” en la que revela el último sitio donde fue ubicado.

La ficha se da a conocer un día después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra él y otros líderes y empresas vinculadas a esta facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la ficha que difundió la DEA, la última ubicación registrada de Zambada Sicairos es la Ciudad de México.

La ficha señala también que se le busca por “conspiración para distribuir una sustancia controlada”. La DEA incluye un número de teléfono: 1-858-298-5670, así como el correo electrónico [email protected], para que si alguien tiene información que conduzca a la detención del “Mayito”, la pueda proporcionar.

En el comunicado del martes, el Tesoro identificó a “El Mayito” como “líder indiscutible” de la facción de “Los Mayos” tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.