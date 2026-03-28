Ubican con vida a atrapados en mina

Los cuatro mineros, de 25 que quedaron atrapados en una mina del poblado de Chele, sindicatura de Cacalotán, municipio de El Rosario, Sinaloa, están ubicados con vida y se les inyecta oxígeno y agua, en espera de ser rescatados por varios grupos de 40 especialistas que llegaron a esa zona.

El gobernador Rubén Rocha indicó que los datos que se conocen es que los cuatro mineros quedaron separados, tres de ellos están ubicados a casi 300 metros de profundidad y uno de ellos a 100, por lo que las labores de extracción se intensificaron.

Señaló que en esta mina, el reporte fue que al momento de desplomarse los techos internos se encontraban trabajando bajo tierra 25 personas, 21 alcanzaron a salir y cuatro quedaron atrapados.

Pese a los esfuerzos de sus compañeros que lograron salir entre los túneles de la mina operada por la empresa Inca Azteca Gold, no han logrado su propósito de rescatarlos ya que requieren de equipos y personal especializado en estas maniobras.