Ucrania despliega ataque con drones sobre Moscú

Ucrania lanzó el jueves su mayor ataque con drones contra Moscú en años, provocando incendios en la capital y sus alrededores, impactando una importante refinería de petróleo y obligando a evacuar el aeropuerto más grande del país, informaron las autoridades.

Al menos 17 personas resultaron heridas en los bombardeos, que también incendiaron un centro comercial y un edificio de departamentos. En la ciudad se vieron grandes columnas de humo negro extenderse sobre el horizonte sur de la capital, mientras caían del cielo gotas de lluvia mezcladas con hollín.

El ataque se produjo mientras el presidente ruso, Vladímir Putin, recibía a líderes del sudeste asiático en una cumbre en la ciudad central de Kazán, a unos 700 kilómetros al este de Moscú. Putin no hizo comentarios sobre los ataques durante su discurso en la cumbre.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró que los ataques eran una “respuesta absolutamente justificada” a los bombardeos mortales contra Kiev, incluido un ataque a principios de esta semana contra una emblemática catedral y un monasterio del siglo XI protegido por la Unesco.

El objetivo del ataque es que los rusos culpen a Putin por las consecuencias de la peor guerra en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.