La Unión Europea (UE) y el Grupo de Contacto para Ucrania —que reúne a los 27 Estados miembros y aliados no pertenecientes a la UE, como Estados Unidos, Canadá y Japón, sumando un total de aproximadamente 50 naciones— coordinaron acciones para apoyar a Kiev ante la llegada del invierno boreal.

Efectivamente, Bruselas alcanzó un acuerdo y, al final, autorizó el uso de los fondos proporcionados a través del préstamo de la UE de 90 mil millones de euros para la compra de misiles interceptores Patriot —tres mil 200 millones de euros están en camino.

Sin embargo, Berlín instó a sus socios a seguir su ejemplo y recurrir a sus propias reservas para garantizar la seguridad del espacio aéreo ucraniano.

Esa medida fue elogiada por Estados Unidos, que, a través del subsecretario del Pentágono, Elbridge Colby, exhortó a Europa a prepararse para ayudar a Kiev “durante meses, sino años”.

El razonamiento del teórico de la OTAN 3.0 —y, por lo tanto, del distanciamiento de Estados Unidos del “Viejo Continente” en favor del nuevo, es decir, Oriente— es tan lineal como despiadado.

“El apoyo a Ucrania contribuye a la seguridad de Europa, ayudando a reconstruir la fuerza militar y la capacidad industrial del continente. Pero las palabras no bastan, necesitamos desplegar recursos financieros concretos, no debemos bajar la guardia”.

Además, porque Rusia está reconstruyendo “sus fuerzas armadas y su capacidad bélica, y debemos estar preparados para otras posibles eventualidades”.

“Estamos seguros de que nuestros aliados pueden y quieren desempeñar un papel protagonista en el apoyo a la autodefensa de Ucrania, y que este compromiso está vinculado de manera estrecha al éxito de Kiev en el campo de batalla: Europa ha demostrado de lo que es capaz”.

En tanto, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, coordinador del Grupo de Contacto con Londres, además de mencionar las próximas entregas de interceptores PAC-2, “decididas en la última cumbre de la OTAN”, también reveló un enorme pedido de Kiev de “miles” de misiles para el sistema alemán de alcance medio Iris-T, financiado con millones de la UE, lo que permitió la apertura de una nueva línea de producción.

Al respecto, el presidente Volodymyr Zelensky agradeció a Berlín “su postura de principios y su ayuda”, en particular por los misiles Patriot.