UE trabaja para firmar acuerdo con México

El Consejo Europeo, la instancia responsable del último tramo técnico, afirma que el pacto modernizado entre México y la Unión Europea quedará listo para su firma antes de que concluya el semestre en curso.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo durante la primera sesión ordinaria del Comité Promotor de Inversiones, que en mayo firmarán el acuerdo renovado con el bloque comunitario.

El máximo organismo de decisión de la Unión, informó que no está en condiciones de fijar fechas, aún quedan aspectos técnicos por cumplir, aunque el objetivo es que la firma sea antes de que concluya la presidencia semestral, que ostenta Chipre desde el 1º de enero.

“El trabajo en el Consejo está llegando a su fin, en el sentido de que la labor a nivel técnico terminó a mediados de diciembre. La Decisión del Consejo sobre la firma y celebración del Acuerdo comercial provisional entre la UE y México ahora deberá pasar al Coreper (Comité Permanente) para después ser adoptada por el Consejo”.

Agenda definida

El Coreper está compuesto por los representantes permanentes de cada uno de los 27 Estados miembros de la UE y su función es realizar trabajos preparatorios para el Consejo. Por el momento tiene agenda definida hasta el 6 de marzo, y el tema de México por el momento no figura.

El 3 de septiembre, la Comisión Europea transmitió al Consejo el acuerdo modernizado entre la UE y México, al mismo tiempo que el Acuerdo UE-Mercosur.

Los textos presentados sobre México fueron dos instrumentos jurídicos paralelos: El Acuerdo de Asociación Estratégica Política, Económica y de Cooperación entre la UE y México, también conocido como “Acuerdo Global Modernizado”; y un Acuerdo Comercial Provisional, que abarca únicamente aquellas partes comerciales que son competencia exclusiva de la UE.

El trámite técnico del Acuerdo sobre Mercosur avanzó por la vía exprés, permitiendo su firma en Asunción, capital de Paraguay, en presencia del presidente Santiago Peña y la titular del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, el 17 de enero.

Al preguntarle al Consejo el motivo por el que el acuerdo con Mercosur avanzó con rapidez y el de México sigue todavía en trámite, respondió: “Tomamos la decisión de concentrar los recursos en la traducción y la revisión lingüística jurídica de los acuerdos entre la UE y Mercosur, con el fin de aprovechar el impulso político positivo y firmar el acuerdo antes de que finalice 2025”.

“Pero como bien sabe, se produjeron algunos retrasos, lo que significó que las decisiones del Consejo pudieran adoptarse el 9 de enero, para luego firmarlo el 17 de enero”.

Firma del acuerdo

En principio, la firma del acuerdo UE-México tendrá lugar en el país, considerando que desde septiembre Ursula von der Leyen tiene en su escritorio una invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para visitarlo con esa finalidad.

Una vez puesta la rúbrica, para poner en marcha el componente comercial se requerirá la ratificación del Senado y del Parlamento Europeo; el Acuerdo Global necesitará además el visto bueno de los 27 parlamentos nacionales que integran la UE.