UE y Mercosur firman tratado comercial

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió que la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur manda una señal “contundente” al mundo, al elegir el “comercio justo frente a los aranceles” y “el aislamiento”.

“Refleja una elección clara y deliberada: elegimos el comercio justo frente a los aranceles; elegimos una asociación de largo plazo frente al aislamiento; y, sobre todo, queremos ofrecer beneficios reales y tangibles a nuestras sociedades y empresas”, dijo Von der Leyen en la ceremonia de la firma del acuerdo, en la sede del Banco Central de Paraguay.

La jefa de la Comisión Europea destacó que el tratado creará “la mayor zona de libre comercio del mundo”, con 720 millones de personas y un peso económico de 22 billones de dólares (19 billones de euros).

“Este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial”, defendió ante cientos de invitados en un auditorio.