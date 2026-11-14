UIF debe informar sobre desbloqueo a Rocha Moya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no tiene que rendir cuentas a los estados sobre sus trabajos, señaló la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava al responder sobre el descongelamiento parcial de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya.

Subrayó que cada ente federal se regula y actúa de acuerdo con las leyes en la materia, por lo que no está obligado a notificar o informar a las entidades federativas sobre sus procedimientos en cuanto a congelamiento o liberación de sus recursos.

En una breve entrevista, durante un evento de entrega de patrullas en la Fiscalía General del Estado, Domínguez Nava puntualizó que no ha sostenido conversaciones con el gobernador con licencia sobre este tema del descongelamiento parcial de sus cuentas, ya que tiene que mantener una actitud de respeto.

La mandataria interina explicó que es competencia exclusiva de la UIF hablar sobre este el asunto y explicar los procedimientos que se han llevado a cabo en este y otros casos, de acuerdo con sus normas de transparencia.

En la entrevista, adelantó que el próximo domingo, como marca la ley, entregará por escrito al Congreso del Estado el quinto informe de gobierno y esperará a que los diputados la citen para tener una comparecencia y abordar el contenido y responder dudas.

Por lo anterior, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) se concedió al exgobernador Rubén Rocha Moya el acceso parcial a sus cuentas derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, detalló que el procedimiento judicial fue promovido por el exgobernador de Sinaloa.