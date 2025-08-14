UIF no será instrumento de persecución política

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no será un instrumento de persecución política, garantizó su nuevo titular Omar Reyes Colmenares, quien se comprometió a combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con resultados no con discursos.

Sin embargo, advirtió que habrá cero impunidad y cero corrupción ante las amenazas que enfrenta México que trascienden fronteras como los activos virtuales.

Durante su comparecencia ante la Tercera Comisión de Asuntos Económicos de la Permanente para su ratificación como jefe de la UIF, dijo que actuará con firmeza, transparencia y visión de Estado.

Anticipó que se trabajará potenciando con el uso de la tecnología como visión estratégica para que sea un pilar del sistema financiero nacional.

Consideró que la UIF es una pieza de arquitectura clave porque es el ojo técnico que analiza y disemina la información para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es uno de los alimentos de la corrupción. Pero no solo eso, sino que también protege y construye confianza.

Así, aseguró que no bastará con señalar a los culpables, ni que la UIF sea una promesa sino una realidad.