Ultimátum de Donald Trump a Nicolás Maduro

Estados Unidos ha dado un ultimátum al presidente venezolano, Nicolás Maduro: Washington le ha ofrecido un salvoconducto para abandonar el país, junto con su esposa, su hijo y sus aliados, siempre que salga de inmediato y permita el retorno a la democracia.

El Miami Herald lo informó, citando fuentes que afirman que la llamada telefónica entre Donald Trump y Maduro fue un último recurso para evitar un ataque estadounidense.

La reunión no prosperó: la solicitud de Maduro de una amnistía general y de mantener el control de las fuerzas armadas, como ocurrió en Nicaragua en 1991, fue rechazada. El presidente venezolano, por su parte, ha rechazado la solicitud estadounidense de salir inmediatamente del país.

El Gobierno venezolano de Nicolás Maduro denunció ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) la “violación de su soberanía” por parte de Estados Unidos, tras la advertencia emitida por el presidente Donald Trump de cerrar completamente el espacio aéreo venezolano y sus alrededores.

El ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, acusó a Washington de interferir de manera “ilícita” en la aviación civil venezolana, en contravención del Anexo 17 de la Convención sobre Aviación Civil Internacional.