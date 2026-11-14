Un acuerdo reparatorio por una cultura de paz

Cuando se piensa en procurar justicia, viene a la mente el expediente, la denuncia, el tribunal. Pero hay otra forma de mirarla: la que se acerca a la persona lastimada, la escucha y busca, en lo posible, reparar el daño.

De ello hablaron en la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), realizada en Oaxaca con la asistencia de las y los titulares de estos mecanismos en todos los estados de la República.

Son procedimientos que permiten resolver conflictos derivados de una denuncia o querella por un delito, y si las partes llegan a un convenio y lo cumplen, se extingue la acción penal sin necesidad de llegar a un juicio formal.

Los MASC tienen por objetivo privilegiar el diálogo, la reparación del daño a la víctima y, en esencia, la construcción de una cultura de paz.

No es un tema menor, pues detrás de cada acuerdo reparatorio hay una historia concreta: alguien que sufrió, una comunidad que se rompió y ahora, una institución que puede responder de otra manera a través de la mediación, conciliación y juntas restaurativas.

Se considera que los MASC no son un adorno ni un simple filtro para que el sistema penal respire. Son una vía concreta para restituir derechos de manera expedita e inmediata, a fin de que la víctima encuentre un espacio seguro y para que quien causó el daño reconozca sus consecuencias. Esto no significa borrón y cuenta nueva. Significa escuchar, reconocer, reparar y acompañar.

Además, la Fiscalía no es una institución de política social ni sustituye las funciones de justicia social, pero al cumplir su tarea con sensibilidad puede fomentar armonía en la sociedad.

Porque la paz no se construye solo con operativos o discursos; se construye en lo cotidiano: en cómo se recibe una denuncia, en cómo se informa a una víctima sobre su proceso, en la oportunidad de una investigación, en el respeto a sus derechos y en la reparación cuando corresponde. Ahí se gana o se pierde la confianza.

Otro tema muy importante también es el tejido social. De la relación entre vecinos; de la confianza, de la posibilidad de volver a usar el parque, de organizarse, de sentirse parte de la colonia.

La violencia rompe esos vínculos, pero la justicia restaurativa ayuda a reconstruirlos cuando abre espacios de diálogo y de responsabilidad. Por eso las juntas restaurativas importan: no solo resuelven un conflicto, también devuelven la posibilidad de encontrarse.

Si se aplican correctamente, los MASC son el ahora y el futuro de la Procuración de Justicia. México necesita instituciones accesibles, confiables y cercanas, que no revictimicen y que pongan a la persona en el centro.

Necesita que la reparación del daño no sea una promesa vacía y que la cultura de paz se practique desde la primera atención, porque se busca consolidar órganos especializados con personal sensible y capacitado. Porque reparar el daño a una víctima y tejer paz desde lo local también es procurar justicia. Y eso, es urgente.