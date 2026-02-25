Un altar y tratamiento renal; el refugio de “El Mencho”

El exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club fue el último refugio del capo Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, donde solía descansar y ocultarse de manera estratégica.

En el número 39 de una residencia de ladrillos, teja y madera, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional lo ubicaron después de reunirse con una mujer, en medio de un operativo por tierra y aire para capturarlo, según la versión de las autoridades federales.

Un día después de la operación militar que concluyó con la muerte del capo, El Universal pudo ingresar al inmueble donde presuntamente el michoacano vivió sus últimas horas entre pinos, jardines y un ambiente campirano, propio de esta zona serrana.

La entrada principal está compuesta por una cocina y comedor, en los que había una gran cantidad de alimentos, principalmente frutas y verduras.

El inmueble cuenta con cuatro recámaras que estaban desordenadas y en las que había ropa y perfumes de distintas marcas, así como artículos de higiene personal.ç

Tenía un altar de la virgen y San Judas Tadeo

Una de ellas tiene un altar a la Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, San Chárbel, con una carta de enero de 2026 con el Salmo 91.

“La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda, pues a los ángeles les ha ordenado que los escolten en todos sus caminos. En sus manos, lo habrán de sostener para que no tropiece su pie en alguna piedra”, señala un extracto de la oración.

También se encontró un libro de oración de Santa Rita de Casia dirigido al compadrito y un escapulario del Sagrado Corazón de Jesús.

Tenía 59 años y una enfermedad que no lo mató y no lo orilló a dejar el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como diversos integrantes del gremio, el capo contaba con un hospital a su servicio que mandó construir en la comunidad de El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, uno de los principales bastiones del “cártel de las cuatro letras”, para atender los males que le aquejaban.

La enfermedad que mermó al narcotraficante mexicano más importante de los últimos tiempos tenía nombre: insuficiencia renal.

En 2019, autoridades federales obtuvieron información de que “El Mencho”, de entonces 54 años, tenía este padecimiento, lo que deterioró su salud y dificultó su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.

La caja con viales encontrada en el congelador de “El Mencho” tenía instrucciones precisas de cómo utilizar el medicamento. Usando cinta adhesiva masking, las indicaciones escritas a mano era las siguientes:

En la primer semana: 1 el martes y 1 el jueves

Siguiente semana: 1 el miércoles

Siguientes 2 semanas: 1 el miércoles

A los otros 15 días otra el miércoles

A los otros 15 días 1 más el miércoles

La caja indica en idioma inglés que el tratamiento pertenece al lote DMX12368L, con fecha de elaboración de abril de 2024 y de caducidad de febrero de 2028.

Salmo 91, el irónico pasaje bíblico hallado en refugio

El Salmo bíblico fue escrito a mano en una hoja de cuaderno en enero de 2026, e indica que hay que confiar en Dios porque puede librar de enemigos, de enfermedades e incluso de la muerte, así como de la fuerza que el omnipotente puede dar al tomarlo por guía, lo que toma un sentido irónico debido a lo ocurrido en Tapalpa el pasado 22 de febrero, día en el que el capo del narcotráfico más buscado en el país e internacionalmente murió al ser abatido por elementos de las Fuerzas Armadas.