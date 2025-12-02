Un billón de pesos en este 2026 para programas sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que para el próximo año la inversión en pensión y programas sociales alcanzará casi un billón de pesos, y manifestó que “y luego se preguntan ¿por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?’”.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que en este año la inversión de estos programas sumaron 850 mil millones de pesos.

Aseguró que estos recursos se entregan de manera directa, sin intermediarios y a nadie se le pregunta por quién va a votar para su entrega, como, indicó, era en el pasado.

“Y luego se preguntan ¿por qué tanto apoyo a los gobiernos de la 4T?. Es que hay recursos que van directo a la gente, sin intermediarios, a nadie se pregunta por quién va a votar para darle un apoyo o de qué partido eres, como era en el pasado, para darle un apoyo, la mayoría son programas universales.

“¿Cómo se llega a 850 mil millones este año? La recaudación adicional (de recursos) en 2025, a un mes que termine el año, es de cerca de 400 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto pidió (de préstamo) Argentina a Estados Unidos? Ese monto”, destacó la mandataria.

Descarta escenarios mencionados por AMLO

Y después de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareciera públicamente y afirmara que volvería a la vida política en tres posibles casos —entre ellos, para defender a la presidenta Claudia Sheinbaum o ante un eventual golpe de Estado—, la mandataria federal rechazó que el país atraviese alguna de esas situaciones.

“Afortunadamente no estamos en ninguna de las tres circunstancias”, sostuvo Sheinbaum, al tiempo que aseguró que el movimiento que encabeza goza de amplio respaldo popular.

La presidenta también destacó que, pese a su retiro en Palenque, López Obrador continúa participando en la vida pública desde un rol distinto, ahora más enfocado en la reflexión que en la acción directa.

Va por reducir costos en transporte de combustible

En otro tema, y tras su visita a Quintana Roo, la presidenta adelantó que su gobierno proyecta la construcción de un centro de carga y almacenamiento de combustible que operará en conjunto con el Tren Maya de carga, con el objetivo de reducir los costos de transporte y, eventualmente, los precios de la gasolina en la región.

Así también, la presidenta informó que el próximo 10 de diciembre se presentarán los avances del Plan Michoacán, estrategia integral que el Gobierno Federal puso en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y que busca fortalecer la seguridad, la infraestructura y el bienestar social en la entidad.

Agentes de Harfuch ya fueron localizados

Y al ser cuestionada, Claudia Sheinbaum Pardo informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad, en cabezada por Omar García Harfuch, que desaparecieron en una zona donde opera el CJNG mientras hacían investigación de campo, fueron encontrados en buen estado de salud.

Por su parte, el titular de la SSYPC, Omar García Harfuch, informó que los agentes que habían sido privados de su libertad en Zapopan, Jalisco, el pasado 25 de noviembre, se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Destaca alianza estratégica con Singapur

Y tras la visita de Estado del presidente de Singapur, Tharma Shanmugaratnam, la presidenta subrayó el fortalecimiento de la relación bilateral entre ambas naciones, destacando la cooperación económica, digital, ambiental y el impulso al llamado Plan México como una de las principales áreas de oportunidad para la inversión asiática.

Durante el encuentro celebrado en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este año en la relación con Singapur es especial por el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y el país asiático.

Lamenta fallecimiento de madre de Clara Brugada

Más tarde, en sus redes sociales, lamentó la muerte de la madre de Clara Brugada Molina y envió su solidaridad y cariño a la jefa de gobierno de la capital, así como a sus familiares y amigos.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”.