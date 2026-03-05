Un F-35 israelí derriba un caza iraní tripulado YAK-130

La guerra en Medio Oriente se desarrolla también en el aire. El Ejército de Israel anunció el derribo sobre Teherán de un caza iraní tripulado YAK-130, según un comunicado castrense, sin aportar aún ninguna evidencia visual del suceso.

“Este es el primer derribo en la historia de un caza tripulado por un avión de combate F-35 ‘Adir’”, detalla el texto.

Según la prensa israelí, se trata de la primera vez en unos 40 años que la Fuerza Aérea Israelí participa en un combate aéreo con aeronaves tripuladas.

En noviembre de 1985, cuando el primer ministro israelí era Simón Peres, el entonces comandante de la Fuerza Aérea Israelí informó del derribo con misiles aire-aire de dos MIG-23 sirios, de fabricación soviética, en territorio sirio pero muy cerca de la frontera con el Líbano.

En esta nueva guerra, con apoyo de Estados Unidos e iniciada el pasado sábado, Israel asegura haber realizado unas mil 600 incursiones aéreas y lanzado cuatro mil municiones contra Irán; más que las que lanzó en la llamada guerra de los 12 días de junio de 2025.

Por su parte, las Fuerzas Armadas estadounidenses dijeron haber bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de la operación Furia Épica, incluyendo un Shahid Soleimani, el principal buque de combate iraní, aseguró el Mando Central de los Estados Unidos (Centcom por sus siglas en inglés). Solo en el ataque contra el Soleimani murieron 83 personas.