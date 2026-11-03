Un gran honor: Díaz-Canel despide a Cárdenas

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que fue “un gran honor” para su país “contar entre sus mejores amigos” al recién fallecido político mexicano, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

“Reconocemos su entereza, su altura moral y su dignidad a toda prueba como expresión de los mejores valores del pueblo mexicano”, escribió el mandatario cubano en el libro de condolencias abierto en la embajada de México en La Habana, informó la Presidencia en la red social X.

Díaz-Canel agradeció a Cárdenas “su incansable aporte a la amistad” entre los pueblos de Cuba y México.

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien falleció el pasado miércoles a los 92 años, fue gobernador de Michoacán, candidato presidencial en tres ocasiones (1988, 1994 y 2000) y primer jefe de Gobierno de la Ciudad de México elegido por voto popular, en 1997.