Por medio de redes sociales se difundió un video en donde se observa la transmisión en un monitor de un edificio de Donald Trump lamiendo los pies a Elon Musk, con la frase “Viva el verdadero Rey”.

De acuerdo con The New York Times, dicha grabación se proyectó en la sede del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Washington D. C., sin embargo, se sospecha que fue un hackeo.

En la grabación se logra observar al empresario Elon Musk, sentado con los pies estirados, aparentemente “sonriendo”, mientras que el presidente de Estados Unidos, besa con “entusiasmo” su dedo del pie.

El video fue puesto en bucle y fue creado con IA, ya que de acuerdo con las imágenes se puede captar que el CEO de Tesla tiene dos pies derechos.