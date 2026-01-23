Un vórtice polar azota Canadá

El vórtice polar que se cierne sobre Norteamérica, y que está previsto llegue con toda su intensidad hoy viernes, empezó a provocar la bajada de las temperaturas en el oeste de Canadá, con sensaciones térmicas de -50 grados con el efecto viento.

El Servicio Meteorológico canadiense advirtió que las temperaturas en la provincia de Alberta, en el oeste del país, estaban provocando en algunas zonas un frío extremo que llegaba a los -50 grados de sensación térmica.

Las autoridades recomendaron a la población vestir con varias capas y que la más exterior sea resistente al viento, a la vez que recordaban que si es demasiado frío para estar en el exterior, también es demasiado frío para los animales de compañía.

En la provincia de Manitoba, también en el oeste, las temperaturas con el efecto viento eran de entre -40 y -45 grados centígrados, lo que puede provocar la congelación de la piel expuesta a las inclemencias “en minutos”.