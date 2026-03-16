Una batalla tras otra y Sinners, triunfadores en Premios Oscar

La noche más importante del cine internacional estuvo llena de sorpresas y momentos inolvidables. Este domingo por la noche se realizó la 98 entrega de los Premios Oscar 2026, donde cintas como “Una batalla tras otra” y “Sinners” se colocaron como las grandes triunfadores.

“Frankenstein”, del mexicano Guillermo del Toro, perdió en la categoría de Mejor película, pero arrasó con los premios técnicos como Mejor vestuario o Mejor maquillaje y peinado.

Conducción

Conan O’Brien fue el conductor de la gala, por lo que el humor y las risas no faltaron; sin embargo, hubo reflexiones sobre la unión y esperanza.

Por si fuera poco, la gala también hizo historia, y es que actores como Amy Madigan se llevaron la primer estatuilla de su carrera.

La apuesta mayor

Mientras las estrellas llegaban a la alfombra roja y el Dolby Theatre se preparaba para convertirse en el centro de atención, las apuestas sobre quién ganaría la estatuilla a mejor actor, director y película ya comenzaban a correr.

Este año la película “Sinners”, protagonizada por el actor Michael B. Jordan, lideraba las nominaciones con 16 candidaturas, de 23 categorías que entrega, la cifra más alta en la historia de estos premios, pues superaba el récord impuesto por las cintas “All About Eve”, “Titanic” y “La La Land”.

Se encuentran los Avengers

Robert Downey Jr. y Chris Evans, actores que interpretan a Iron Man y Capitán América, se reunieron durante la ceremonia de los Premios Oscar, entrando al escenario al ritmo del tema principal de “Avengers”.

Durante su participación, ambos mencionaron el aniversario 14 de “Avengers” y anunciaron la categoría Mejor guion adaptado.

Ganadores

“Una batalla tras otra”Mejor película

Jessie Buckley “Hamnet” Mejor actriz

Michel B. Jordan “Sinners” Mejor actor

Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” Mejor dirección

Golden Mejor canción original

“Sentimental Value” Mejor película internacional

“Sinners” Mejor cinematografía

“Una batalla tras otra” Mejor edición

“F1” Mejor sonido

Ludwing Gorenssen “Sinners” Mejor banda sonora original

“Mr. Nobody against Putin” Mejor largometraje documental

“All the empty rooms” Mejor cortometraje documental

“Avatar: Fire and ash” Efectos visuales

“Frankenstein” Diseño de producción

Ryan Coogler “Sinners” Mejor guion original

Paul Thomas Anderson “Una batalla tras otra” Mejor guion adaptado

Sean Penn “Una batalla tras otra” Mejor actor de reparto

“Los cantantes” y“Dos personas interca biando saliva”Mejor cortometraje (empate)

“Una batalla tras otra” Mejor casting

“Frankenstein” Mejor maquillaje y peinado

“Frankenstein” Mejor diseño de vestuario

“La niña que lloraba perlas” Mejor corto animado

“Kpop Demon Hunters” Mejor película animada

Amy Madigan “Weapons” Mejor actriz de reparto