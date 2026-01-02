Una mirada hacia atrás

Voltear al pasado siempre será de utilidad. Ello nos permitirá poder ver hacia el futuro con una referencia sin la cual no habría un punto de referencia.

No obstante el carácter incontrovertible de la anterior sentencia, no ha sido eso lo que nos trae aquí con este contenido. No. Es la intención de hacer una retrospectiva del largo caminar de nuestro periódico Cuarto Poder por sus páginas, en el acontecer de generaciones de chiapanecos que han forjado este gran estado, enorme y generoso.

Editorial Cuarto Poder se encuentra en su cincuenta aniversario, un acontecimiento que trasciende decenas de años en los cuales miles de ciudadanos chiapanecos, y se remarca, ciudadanos chiapanecos, han visto transitar su vida, muchos de ellos a través de las páginas de este diario que siempre ha tratado de servir a Chiapas mediante la entrega oportuna de información útil e interesante.

La Dirección General de nuestro medio ha dispuesto hacer una recapitulación con el objetivo de brindar al amable lector una visión del ayer y hoy de este diario. Sin embargo, en ese camino de investigación, gracias al talento de profesionistas jóvenes, hemos visto que ha emergido otra coyuntura: ver nuestro futuro.

Y cómo se podrá ver ese porvenir, quizá preguntase algún acucioso lector. El asunto es que removiendo los hechos del pasado, irremediablemente habremos de ver los pequeños hechos que están siendo los grandes temas de nuestro presente.

Es así que junto a las grandes obras del gobierno del pasado, que fueron registradas por Cuarto Poder, y los grandes hombres destacados que gobernaron, ahí mismo, en ese tiempo, comenzábamos a columbrar los desafíos a los cuales las generaciones del presente tendrían que enfrentarse. Por ello veremos algunas referencias sobre seguridad, sobre economía, y muchos otros rubros que son del todo cotidianos para el ciudadano transeúnte, aquel que ve en la información oportuna la única opción de prepararse frente al porvenir.

Viendo al pasado es claro que el trabajo informativo responsable y confiable de Cuarto Poder adquiere una trascendencia que se bifurca en amplios beneficios para la población. Ello es así porque la información permite al ciudadano tomar decisiones más acertadas de acuerdo con la dirección en que quiera hacer marchar su vida.

De esta forma es que Cuarto Poder ha emprendido la tarea de elaborar un resumen de año tras año, con detalle minucioso, sobre todo cuanto ha acontecido en la vida de los chiapanecos, y de lo cual nuestro diario ha ido informando diariamente a través del tiempo. Este trabajo, que habrá de entregarse en fechas próximas, trae consigo pasión y recuerdo, angustia y momentos de felicidad.

Hoy ya no están quienes estuvieron en aquellos tiempos registrando la nota informativa, el reportaje, la crónica o la columna de opinión, aquellos que entre ellos se apodaron "Dinosaurios". Ahora hay una nueva generación de comunicadores universitarios a los cuales se les reconoce una aportación sólida en el trabajo de construir opinión, y sobre cuyos hombros descansa este esfuerzo editorial que Cuarto Poder pone a consideración de sus atentos lectores.

La empresa editora se mantendrá atenta ante la impresión que su trabajo cause en el ahora enorme colectivo que es el lector y el observador interactivo en las redes sociales. Cuarto Poder hace un voto a que la labor que ahora presenta sea del agrado de todos aquellos que han seguido de cerca a esta casa y así la han hecho su hogar.

El presente trabajo ha sido diseñado para acompañar la celebración por todo un año de una fecha tan especial para nuestra casa editora, y por eso, además, aquí continuaremos informando siempre sobre el presente, pero también mirando al pasado, un pasado que nos trae nostalgia, que interpela, que nos habla fuerte, y que a veces hasta nos sacude.

Es de esta manera en que Cuarto Poder honra a sus lectores, trayendo el pasado al presente, para que la inteligencia haga una reflexión y una prospección hacia lo que tenemos enfrente como sociedad bien intencionada, trabajadora, honrada y abocada al bien común.