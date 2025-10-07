UNAM anuncia conclusión de revisión del pliego petitorio

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que, luego de tres mesas de diálogo entre autoridades de la Rectoría de la Universidad, de la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y del plantel Sur, con una representación estudiantil de dicho centro educativo, concluyó la revisión y respuesta a todos los puntos del pliego presentado.

A través de un boletín informativo, la UNAM indicó que imperó la disposición para trabajar en favor de la comunidad, así como brindar apoyos en la atención de la salud mental de las y los alumnos, y se aprobó una serie de acciones encaminadas a reforzar la seguridad.

Aunado a ello, explicó que se presentó un cronograma de actividades para realizar las acciones que se van a implementar y se acordó realizar reuniones periódicas de seguimiento con la representación estudiantil.

Por lo anterior, la doctora Patricia Dávila, secretaria general de la UNAM, señaló que existen 44 planteles, entre facultades y CCHs, de los cuales 38 ya están abiertos.