UNAM auxiliará a FGJ capitalina para ser traductores

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia de personas extranjeras durante el Mundial de Futbol 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pusieron en marcha un programa de Atención Multilingüe.

Con ello, 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) realizarán interpretación y traducción en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y chino para facilitar la atención en la recepción de denuncias en la Fiscalía capitalina.

La FGJ CDMX detalló que el servicio de interpretación y traducción estará en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías, así como en las dos unidades móviles del Ministerio Público en el Estadio Ciudad de México, así como una en el Zócalo capitalino, donde se instalará el FIFA Fan Fest.

Añadió que también se brindará apoyo en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, así como en la agencia ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ubicada en la puerta 1 de la Terminal 2.

La Fiscalía detalló que este programa forma parte del plan estratégico de cara a la justa mundialista.

Por su parte, la titular de la Fiscalía CDMX, Bertha Alcalde Luján, subrayó que el programa permitirá comunicarse con las personas que hablen otros idiomas cuando acudan a denunciar un delito, pero también será relevante en casos de extranjeros detenidos en flagrancia o sujetos a una investigación penal.