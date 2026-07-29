UNAM desmiente presunta reposición total del examen

En medio de la polémica por presunto uso de inteligencia artificial en el examen en línea de admisión a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desmintió un falso “comunicado urgente” que circula en redes sociales, en donde se afirma que, tras haber detectado anomalías, se repondrá el concurso de selección de manera presencial.

“Evita la desinformación. Toda la información sobre el proceso de selección 2026 de la UNAM se publicará exclusivamente en los canales oficiales de la Universidad”, indicó la Máxima Casa de Estudios en sus canales oficiales.

“Que se respeten nuestros resultados”

Por otra parte, aspirantes seleccionados en el examen de ingreso a la licenciatura de la Máxima Casa de Estudios se manifestaron en la explanada de la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión realizado en línea y rechazaron la posible repetición de la evaluación en modalidad presencial.

Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde demandaron la reanudación del proceso de inscripción en los tiempos establecidos por la convocatoria y, aunque reconocieron la posible comisión de prácticas fraudulentas en la prueba, reprocharon la generalización de estas prácticas en todos los participantes.

Comisión prevé resultados esta semana

La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM inició de manera inmediata el análisis de la información relacionada con el proceso de admisión y prevé emitir esta misma semana una recomendación para garantizar que el ingreso a la licenciatura se ajuste a los principios de inclusión, equidad y transparencia.

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que la comisión, instalada en sesión permanente, ya trabaja con la documentación proporcionada por la administración central y ha solicitado evidencias adicionales a diversas instancias universitarias que considera relevantes para el desarrollo de su investigación.

El objetivo, señaló la institución, es ofrecer certeza a la comunidad universitaria y a la sociedad sobre lo ocurrido durante el proceso de ingreso 2026, así como generar información que permita deslindar posibles responsabilidades.

¿Quién está detrás del examen?

Como parte del análisis, la universidad también revisará el desempeño de Territorium Life, la empresa responsable de alojar la plataforma tecnológica donde se aplicó el examen de admisión.

El objetivo es determinar si la compañía cumplió con todas las condiciones establecidas para garantizar un proceso seguro y confiable. En caso de detectarse incumplimientos en los términos del contrato, la empresa podría enfrentar una penalización cercana al 10 % del monto total contratado.