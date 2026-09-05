UNAM dice adiós a los exámenes en línea

El rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció que los exámenes para ingresar al bachillerato y la licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se aplicarán presencialmente, mediante dispositivos electrónicos precargados y en distintas sedes del país y del extranjero.

“En tanto no se cuente con todas las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los exámenes de ingreso serán presenciales, con dispositivos electrónicos precargados como en el examen de control”, informó.

Al recibir el informe final de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026-2027/1, el rector reconoció las fallas y los errores cometidos durante el concurso de selección a distancia.

“La universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y los errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia a la licenciatura, circunstancias que llevaron a la implementación del examen de control que permitió dar certeza al proceso de ingreso”, expresó.

Revisará procesos de ingreso

Lomelí Vanegas indicó que la Rectoría revisará y modificará la estructura y los procesos de ingreso a la licenciatura, en particular los relacionados con la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y la Coordinación de Evaluación, Innovación y Desarrollo Educativos (Ceide).

También consideró la integración de un comité técnico asesor conformado por especialistas que acompañe la adopción de modelos de evaluación acordes con las mejores prácticas internacionales.

El rector señaló que la universidad evaluará los mecanismos para aplicar los exámenes de ingreso al bachillerato y a la licenciatura, con el aprovechamiento de la tecnología y la valoración de la modalidad presencial.

Añadió que las investigaciones iniciadas para deslindar responsabilidades por las irregularidades del proceso continuarán hasta su conclusión. En los próximos días, la UNAM anunciará las medidas para poner en práctica las recomendaciones de la comisión.

Qué falló en línea

El informe concluyó que el proceso de ingreso a la licenciatura de 2026 presentó falta de planeación y coordinación, así como omisiones y vacíos operativos de validación que se reflejaron en resultados atípicos.

La convocatoria para el concurso en línea se publicó el 12 de enero de 2026, mientras que el contrato con Territorium Life fue firmado el 23 de marzo. La comisión señaló que la viabilidad del modelo se determinó antes de formalizar la contratación y contar con los anexos técnicos del servicio.

De acuerdo con la comisión, el esquema no consideró el riesgo de extracción y difusión de los reactivos entre las fechas y turnos de aplicación. Los mecanismos de supervisión tampoco fueron suficientes para detectar todos los comportamientos indebidos establecidos en la convocatoria.