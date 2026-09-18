UNAM en lugar 41 mundial en Ciencias Veterinarias

La UNAM alcanzó el lugar 41 del mundo en Ciencias Veterinarias, la posición más alta obtenida por una institución mexicana en el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2026, elaborado por Shanghai Ranking Consultancy, informó la universidad nacional.

La institución también fue la universidad mexicana con presencia en más áreas académicas, al figurar en 17 de las 57 evaluadas. En esta edición, cuyos resultados se dieron a conocer el 15 de septiembre, nueve universidades del país aparecieron en el listado final.

Después de Ciencias Veterinarias, las mejores posiciones de la UNAM correspondieron a Ecología, en el rango de lugares 51 a 75; Ciencias Atmosféricas, del 76 al 100, y Ciencias de la Tierra, del 101 al 150.

De las 30 clasificaciones que obtuvieron en conjunto las nueve instituciones mexicanas, 17 correspondieron a la universidad nacional y las 13 restantes se distribuyeron entre las otras ocho.

La UNAM fue, además, la única institución mexicana con áreas clasificadas en los cinco campos que abarca la evaluación: Ciencias Naturales, Ingeniería, Ciencias de la Vida, Ciencias Médicas y Ciencias Sociales.