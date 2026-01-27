UNAM escala posiciones en diversas disciplinas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que mejoró su desempeño en el World University Rankings by Subject 2026 que publica el Times Higher Education (THE), resultado que, dijo, la consolida como la institución líder del país y una de las de mayor prestigio internacional.

Áreas evaluadas

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios explicó que en esta edición registró una mejora sustancial en diversas disciplinas, particularmente en Derecho, Ciencias de la Vida, así como en Artes y Humanidades.

En ese sentido, detalló que el análisis comparativo del ranking revela que de las 11 áreas temáticas evaluadas, ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis restantes mantuvo la sólida ubicación obtenida el año anterior.

La institución precisó que el repunte más notable se observa en el ámbito de Derecho, donde saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125, mientras que en Artes y Humanidades escaló del 176-200 que obtuvo en 2025 al 101-125 en 2026.

Además, registró avances significativos en otros campos del saber, destacando Estudios de Educación, que subió al rango 176-200; Ciencias Sociales, que se ubicó en el bloque 251-300; y Ciencias de la Vida, disciplina que logró situarse hacia el 401-500.